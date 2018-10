Objekte vom 6. Oktober 2018 (Wdh. v. 11.01.2017)

Die Motorjacht Elektro nautico 5550 wurde von Schuco Ende der 1950er Jahre auf den Markt gebracht. Das Boot ist aus Plastik und Blech gefertigt und konnte tatsächlich in See stechen. Über das Steuerruder ließ sich ein Kurs festlegen, den das batteriebetriebene Boot nach Einschalten des Motors einhielt.



Leider fehlt bei diesem Modell die Kapitänsfigur, die normalerweise am Steuer sitzt. Das Radargerät des Bootes dreht sich nicht mehr, ansonsten ist das Spielzeug aber in einem schönen Zustand und auf dem Sammlermarkt sehr gefragt.

Bildquelle: ZDF