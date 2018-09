Objekte vom 6. September 2018

Dieses Eisen-Relief zeigt den Deutschen Kaiser Wilhelm II in jungen Jahren im Profil. Das Portrait wird unten von Eichenlaub umrahmt. Die Eiche, das Urholz der Deutschen steht für Beständigkeit, Kraft und Stärke und Standfestigkeit . Diese Art von Kaiser-Wilhelm II-Darstellungen wurde gerne an öffentlichen Gebäuden und Brunnen/Denkmälern montiert. Ein Hersteller, oder eine Gießermarke sind nicht zu erkennen, jedoch wurden vergleichbare Abbildungen von unterschiedlichen Firmen in großen Mengen hergestellt, erschwinglich für den Mittelstand und kleinere Haushalte. Das Wand-Relief wurde im Eisenguss-Verfahren in einem Stück hergestellt. Zusätzlich wurde die oben befindliche Kaiser-Krone aufgesetzt und montiert. Die an der Rückseite befindliche Öse dient der Befestigung an der Wand. Das Relief, welches vermutlich um 1895 hergestellt wurde, befindet sich in einem guten Erhaltungszustand, ohne Brüche und Risse im Guss.