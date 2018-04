Bei dieser Brosche handelt es sich um ein wunderbar bestücktes Exemplar: Sie ist so voll mit Diamanten besetzt, dass als Entstehungszeit nur die Epoche nach 1870 in Frage kommt, weil damals zum ersten Mal große Diamant-Vorkommen in Südafrika erschlossen wurden.



Wunderbar bei dieser Brosche sind die Schliffe, an denen man viel ablesen kann: Es wurden einfache Spaltstücke besetzt, indem diese mit einfachen Facetten versehen wurden. Die Diamanten sind in einer Art geschliffen, die den Übergang zwischen Peruzzi-Schliff (nach Vincent Peruzzi, wobei der breite Teil des Diamanten noch als abgerundetes Quadrat ausgeführt wird) und Altschliff darstellt - einen annähernd kissenförmigen Altschliff.



Die Brosche lässt sich auch sehr schön als Anhänger tragen, denn auf der Rückseite lässt sich die Verschraubung abdrehen. Dieser Verwandlungsschmuck ist in dieser Zeit in England und auch in Deutschland sehr beliebt gewesen.

Bildquelle: ZDF