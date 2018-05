Objekte vom 7. Dezember 2017

Das Ölgemälde stammt von Anton Bennewitz, der eher für seine Bilder mit der Darstellung von Alpenlandschaften bekannt war. Das mit "A. Bennewitz München" signierte Stück scheint nicht in Italien gemalt worden sein, sondern vermutlich in einem Atelier. Das Motiv zeigt ein antikes Theater mit historischen Ruinen der griechischen Epoche und den Vulkan Ätna im Hintergrund.



Das Bild zeugt von guter handwerklicher Kunst, wobei die flirrenden, aber auch matten Lichtakzente besonders schön das südliche Flair wiedergeben. Hier könnte es sich durchaus um eine Auftragsarbeit des Künstlers handeln. Der Rahmen mit der Darstellung von reifen Früchten, die sehr plastisch wirken, handelt es sich um eine stilistische Wiederaufnahme aus dem Barock. Hier handelt es sich allerdings nicht um eine Handarbeit, sondern um eine Manufakturarbeit mit einer Goldfassung aus der Zeit um 1900, was eher nicht zu dem doch eher modern wirkendem Bild passt.



Das schöne Ölgemälde könnte zeitlich in die 1920er Jahre datiert werden und bei den Händlern auf Kaufinteresse stoßen.



Bildquelle: ZDF