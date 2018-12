Objekte vom 7. Dezember 2018

Bei der kleinen Statuette mit der Darstellung eines Schmieds handelt es sich um eine Bronze-Figur, die auf einem Marmorsockel steht. Das mit "Otto Rasmussen fec." signierte Stück stammt aus dem 19. Jahrhundert, circa um 1880 bis 1900. Der 1845 in Berlin geborene Künstler Otto Rasmussen hat an der Kunstakademie in Dresden studiert und sich dort auch niedergelassen. Hier handelt es sich um eine besondere Darstellung mit einer gewissen Spur von Ironie, bei der ein älterer Mann mit einem Hammer in der rechten Hand konzentriert und etwas skeptisch auf den ihm vorliegenden Bauplan in der linken Hand schaut, auf dem er die Zeichnung einer geplanten Maschine erkennt, die später seine bisherige Tätigkeit ersetzen wird. Die Figur befindet sich bis auf Bruchstellen am Marmorsockel in einem tadellosem Zustand.



Obwohl die antike Bronzefigur keinen Gießereistempel aufweist, handelt es sich doch um eine ansprechende Darstellung eines namhaften Künstlers.