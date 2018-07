Objekte vom 7. Februar 2018

Das außergewöhnlich vierteilige Schreibtisch-Set dürfte aus der Zeit um 1915 stammen und besteht aus geätzten Metallteilen und grünem Glas, das von dem bekannten Glaskünstler Louis Comfort Tiffany angefertigt wurde.



Louis Comfort Tiffany (1848 - 1933): 1870 ist Tiffany durch die Gläser aus Pharaonen-Gräbern zu seinem berühmten Lüster-Dekor inspiriert worden



Laut Marke, die von 1900 bis 1932 verwendet wurde, stammen die Originalstücke aus den Tiffany-Studios in New York. Bei dem leuchtend grünen Glas handelt es sich um aufwendig gewalztes Glas, das mit Metalloxyden angereichert ist, eine Technik, die zu damaliger Zeit als etwas Besonderes galt. Ab 1915 wurden die Stücke aber schon in Massenproduktionen hergestellt. Die Einzelstücke haben zwei unterschiedliche Muster, einmal das Weinrebenmuster sowie das Kiefernnadelmuster.



Obwohl diese Stücke in Amerika wertmäßig höher geschätzt werden als in Europa, dürfte es auch hier Sammler und Liebhaber für dieses kostbare und äußerst dekorative Tiffany Schreibtisch-Set geben.

Bildquelle: ZDF