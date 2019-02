Objekte vom 7. Februar 2019

Das mitgebrachte Schwein ist ein ehemaliges Einrichtungsobjekt von Dimitri Omersa, der in den 1950er Jahren vom ehemaligen Jugoslawien nach England ausgewandert ist, wo er zunächst als Vertriebsangestellter in einem Lederwarenladen arbeitete. Dort lernte er Old Bill kennen, der für das Kaufhaus Liberty London gearbeitet und solche Sitzmöbel entworfen hat. Nach dessen Pensionierung führte Omersa das Geschäft weiter. Dieses Schweinchen war eins seiner ersten Ausführungen, das zunächst nur als Fußhocker dienen sollte. Neben diesem Exemplar kreierte Omersa aber unter anderem auch Elefanten, Esel und Rhinozerosse, die schon als Sitzmöbel gedacht waren. Allerdings hatte das Kaufhaus Liberty London die Exklusivrechte für den Vertrieb. Bei diesem kleinen Schwein handelt es sich um eine der Erstausführungen, die in Sammlerkreisen sehr gefragt sind. Das Stück besteht aus einem Holzkonstrukt, das mit Holzwolle aufgefüllt und mit Schweinsleder überzogen ist.



Trotz einiger Gebrauchsspuren ist das insgesamt gut erhaltene Lederschwein mit einer schönen Alterspatina ein handgefertigtes Stück aus der Zeit um 1958.