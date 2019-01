Objekte vom 7. Januar 2019

Der Schlüsselanhänger mit einer 750er Goldpunze stammt laut Stempel aus der Region Arezzo in Italien, wo in den 1970er, aber vor allem in den 1980er Jahren, maschinell Ketten in großen Stückzahlen hergestellt wurden. Das Mittelteil des Anhängers, das in seiner Gestaltung an die bekannten Uhrenzipfel von Taschenuhren erinnert, hat eine noch freie kleine Stelle für Gravuren. Der unten angebrachte Anhänger konnte individuell ausgewählt werden, hier ist es die Zahl 13, die in Italien als Glückszahl gilt und bis heute in unterschiedlichsten Darstellungsformen gern zum Geburtstag oder zur Taufe verschenkt wird. Dabei handelt es sich um den 13. Juni, dem Todestages des Heiligen Antonius, der übrigens zu den beliebtesten Heiligen in Italien zählt und für Schutz und Hilfe steht. Auch die Anfertigung der Zahl 13 ist mit 750er Gold gepunzt und stammt ebenfalls aus Arezzo.