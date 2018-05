Objekte vom 7. Juli 2017

Diese drei Teller aus glasiertem Weißporzellan stammen laut Schwertermarke am Boden von der Manufaktur Meissen. Aufgrund der Markierungen sind die Objekte zeitlich auf die Jahre zwischen 1860 bis 1924 zu datieren.



Zwei Teller stammen aus dem Haushalt Hohenzollern und zeigen neben den Schwertermarken und dem Wappen auch das Monogramm "WR" das für Wilhelm Rex steht, also für Kaiser Wilhelm II. Die Teller stammen aus den Jahren 1893 und 1910. Das hier verwendete plastische Relief-Dekor, das sogenannte „Brandenstein"-Relief, wurde 1741 von Kändler entworfen.



Johann Joachim Kändler (1706 - 1775): bedeutender Modelleur der Meissner Porzellanmanufaktur, Leiter der plastischen Formgestaltung, Vertreter des Rokoko



Das aus Streublumen und Insekten zusammengesetzte Muster trägt den schönen Dekornamen „Streublumen mit Insekten“. Ein dritter und neuerer Teller mit Schwertermarke, aber ohne Monogramm, wurde wohl später dazu gekauft und ist nicht ganz so wertvoll wie die beiden anderen Teller.



Insgesamt zeugen die beiden Teller mit Monogramm von bester Qualität. Bis auf einen Teller mit einem Sprung befinden sich die Stücke in einem Top-Zustand und sind handbemalt.

Bildquelle: ZDF