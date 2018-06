Objekte vom 7. Juni 2018

Das große und witterungsbeständige Emaille-Werbeschild wurde im sogenannten Glasschmelzverfahren auf Blech hergestellt und zeigt als Werbeobjekt einen großen roten Wollknäuel und den Aufdruck der Wollfabrik "Schoeller Wolle - Schoeller'sche Kammgarnspinnerei-Eitorf" Akt.-Ges. Eitorf a.d. Sieg". Gefertigt wurde das Schild von der Firma Boos & Hahn in Ortenberg/Baden.



Bedingt durch den Umzug der Firma nach Ortenberg im Jahr 1922 sowie die Umfirmierung der Wollfabrik um 1925 dürfte das Schild in den 1940er Jahren hergestellt worden sein. Außer kleinerer Rostflecken durch Verschraubung an den Ecken befindet sich das Stück in einem guten Erhaltungszustand. Das äußerst dekorative Werbeschild dürfte bei den Händlern sehr gut ankommen.

Bildquelle: ZDF