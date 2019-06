Objekte vom 7. Juni 2019

Das auf Karton gemalte Pastellbild verweist mit der Signatur "Alma Erdmann" auf die bekannte und bemerkenswerte Künstlerin Alma Erdmann, die aber vor allem durch ihre Ölgemälde bekannt war. Schon ihre in der Entstehungszeit gemalten Bilder wurden häufig reproduziert, was zu ihrer großen Popularität beigetragen hat. Alma Erdmann gehörte zu den damals wenigen weiblichen Künstlerinnen, die an den Akademien Karlsruhe und Düsseldorf studiert haben.



Alma Erdmann: geboren 1872 in Herzberg am Harz, gestorben um 1930 in Hannover, deutsche Bildnismalerin und Illustratorin



Die hervorragende Kreidezeichnung zeigt als Darstellung das Porträt einer unbekannten schönen jungen Frau. Zum Schutz der Farben ist das Bild mit einer noch originalen Glasscheibe versehen, die wellig und über hundert Jahre alt ist. Dazu gibt es zusätzlich eine Abstandsleiste, die den direkten Kontakt der Scheibe mit dem Rahmen verhindert. Auch der Rahmen ist original und sehr gut erhalten. Das Gemälde dürfte aus der Zeit um 1900 entstanden sein, wofür auch die alte Rahmung spricht. Das antike Bild, das von sehr schöner Qualität und gekonntem künstlerischem Handwerk zeugt, ist ein dekoratives und gut verkäufliches Gemälde.