Objekte vom 7. März 2018

Die kleine Punze mit der Angabe von 333er Gold bezieht sich nur auf den Verschluss dieses doch sehr zierlichen Diamant-Colliers mit einem sehr schönen Jugendstil-Anhänger. Die Kette selbst ist in einem Roségoldton gefertigt und dürfte nachträglich dazu gekommen sein. Die Herstellungszeit des Colliers mit Anhänger aus 585er Gold ist auf die Zeit um 1900/1910 zu datieren, also Jugendstilzeit, was auch an den sogenannten Messerdrähten am Mittelstück zu erkennen ist, sowie dem floralen Motiv am Anhänger. Bei den Steinen handelt es sich um echte Diamanten im Altschliff, wobei die Steine circa 0,30 Karat haben und qualitativ eher mittelprächtig sind.



Insgesamt bringt das Schmuckstück keinen hohen Materialwert auf die Waage. Allerdings ist das antike Collier mit echten Diamanten eine schöne Arbeit aus dem Jugendstil, das noch gefragt und damit auch gut verkäuflich sein könnte.

Bildquelle: ZDF