Objekte vom 7. März 2019

Der Markenname „Schuco“ entstand 1921. Er setzt sich zusammen aus dem Namen des Nürnberger Spielzeugherstellers „Schreyer und Co“. Schuco-Tanzfiguren wurden zwischen 1930 bis in die Nachkriegszeit in unterschiedlichen Ausführungen hergestellt. Der vorliegende Clown mit Geige wurde sehr wahrscheinlich in den 1940er Jahren hergestellt. Der Körper des Clowns besteht aus Blech, die Kleidung aus Wollfilz. Das Spielzeug wird durch einen Schlüssel am Rücken aufgezogen und ist einsatzbereit und funktionstüchtig. Der dazugehörige Schlüssel wurde ersetzt, ist aber ein Original des Unternehmens.