Objekte vom 7. Mai 2018

Bei diesem Seehund handelt es sich nicht nur um ein Spielzeug, sondern auch um eine therapeutische Tierfigur für Kinder von Renate Müller (* 1945), einer studierten Designerin und Spielzeugproduzentin aus Sonneberg, die auch weitere Therapietiere wie Nashörner, Nilpferde, Krokodile und Schildkröten angefertigt hat.



Der hier mitgebrachte Seehund befindet sich in einem perfekten, nahezu unbespieltem Zustand, besteht aus Rupfen, einem derben und relativ lockerem Jutestoff und ist teilweise auch mit dunkelbraunen Lederflicken versehen. Leider fehlen dem Seehund die Schnurbarthaare. Der Entwurf zu diesem Modell entstand um 1967, die Herstellungzeit Anfang der 70er Jahre. Hersteller war der damals Volkseigene Betrieb, VEB Therapeutisches Spielzeug, in Sonneberg. Auf diese therapeutischen Spielzeuge wurde auch das MoMa, das Museum of Modern Art in New York aufmerksam und stellte diverse Einzelstücke aus.



Der Seehund, hier das größte Stück der unterschiedlich gefertigen Größen, zeugt von bester Verarbeitung und sehr guter Qualität und dürfte damit bei Sammlern ein gefragtes Exemplar sein.



Bildquelle: ZDF