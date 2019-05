Objekte vom 7. Mai 2019

Die Porzellanfigur, die auf dem Unterboden mit dem Firmenlogo der Porzellanfabrik Galluba & Hofmann aus Illmenau in Thüringen versehen ist, wurde so in der Zeit von 1905 bis circa 1937 verwendet. Die kleine und polychrom in Aufglasur bemalte Figur aus Porzellan aus den 1920er Jahren befindet sich in einem hervorragenden Erhaltungszustand. Bei der Art déco-Darstellung könnte es sich um die deutsche Tänzerin und Schauspielerin Anita Berber handeln, die in den sogenannten wilden Zwanziger Jahren die Bühnen Berlins beherrscht hat. Trotz eines kleinen Haarrisses am Unterboden dürfte die schöne und circa hundert Jahre alte Porzellanfigur gut verkäuflich sein.