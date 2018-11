Objekte vom 7. November 2018

Der Tischkicker stammt laut Logo und Aufruck "Original Leonhart" von der gleichnamigen Firma Leonhart, die schon seit 1949 Kickertische baut und heute unter dem Namen Leonhart Betriebs GmbH produziert. Die Besonderheit dieses Tischkickers und die einmalige Bauweise liegt in den beiden beweglichen Defensivreihen. Die Mannschaften setzen sich nur aus zehn Spielern zusammen, einen Torwart gibt es nicht. Da sich im Strafraum keine gegnerischen Spieler befinden, ist das Gerät auch eher für Fernschüsse gedacht. Sehr schön ist hier die beleuchtete Spielfläche.



Der Tischkicker, der mit einer Resopalschicht überzogen ist, befindet sich insgesamt in einem recht guten Erhaltungszustand, wobei die Spieler-Figuren aus neuerer Zeit stammen. Die Firma Leonhart hat in ihrer Produktionszeit bisher circa 200.000 Kickertische hergestellt. Das vorliegende Stück mit der zusätzlichen Aufschrift "Original Leonhart Nr. Z 145" ist ein eher seltenes Exemplar aus einer Anfertigungsreihe von circa 200 Einzelstücken aus den 1980er Jahren. Das außergewöhnliche Profigerät dürfte in Liebhaberkreisen ein gut verkäufliches Sammlerstück sein.