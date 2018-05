Objekte vom 7. September 2017

Aufbewahrt wird das Nähset aus dem 19. Jahrhundert in einem dekorativen und monogrammiertem Kästchen aus Ebenholz mit einer feinen Intarsienarbeit. Im Kästchen befinden sich neben der Ahle oder auch Pfriem (Vorstecher), eine Schere und ein Nadelbehälter mit einer Nadel, die wahrscheinlich aus Mitteleuropa nach Frankreich importiert wurde.



Pfriem/Ahle: spitzes Werkzeug, um Löcher in diverse Materialien zu stechen, wird unter anderem in der Schuhmacherei verwendet



Die mit einem Schwan gestempelte Nadel, was für Silber spricht, ist aber silber-vergoldet. Weitere Punzen, hier Adlerpunzen, verweisen auf Frankreich und wurden dort von 1838 bis 1847 für kleinere Gegenstände aus mindestens 750er Gold verwendet. Die Spitze des Pfriems und die Schneide der Schere sind nicht aus Gold und dürften Stahllegierungen sein.



Diese Art von Nähsets wurden viel auf Reisen mitgenommen und natürlich auch oft benutzt, was vermutlich dazu geführt hat, dass hier der Fingerhut verloren gegangen ist. Leider ist das Set damit unvollständig und auch die unsachgemäße Lötstelle an der Schere wirkt sich schon wertmindernd aus. Dennoch handelt es sich um eine schöne und seltene Antiquität.



