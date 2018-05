Objekte vom 7. November 2017

"Holländer" werden Kinderfahrzeuge genannt, die mit den Armen angetrieben werden. Bei einem Kettcar oder einem Dreirad tritt man in die Pedale, hier wird der Handgriff fast wie bei einer Ruderbewegung nach vorne und nach hinten bewegt. Die Bewegungsenergie wird durch eine Stange und eine Kette an die hintere Achse übertragen.



Hergestellt wurde das Stück von der Firma Ferbedo, die 1898 in Fürth gegründet wurde und in ihrer Anfangszeit unter anderem Automobile und Motorräder produzierte. Seit 1914 stellt die Firma Kinderfahrzeuge her, wobei dieses Modell circa aus der Mitte der 50er bis Anfang der 1960er Jahre stammt.



Bei diesem "Holländer" handelt es sich um das Modell "366", dass sich aber nicht mehr im Ursprungszustand befindet. Leider fehlt hier die Original-Sitzschale, die durch eine Holzplatte ersetzt wurde. Insgesamt besticht das Modell durch seine sehr schöne Alterspatina. Ferbedo Holländer sind begehrte und beliebte Sammlerobjekte.



Bildquelle: ZDF