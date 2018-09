Objekte vom 7. September 2018

Die witterungsbeständigen Emaille-Werbeschilder hatten ihre Blütezeit bereits in den 1920er Jahren. In dieser Zeit gab es in Deutschland ungefähr 300 Emaillierwerke, unter anderem die im Jahr 1917 in Ortenberg/Baden gegründete Firma Pyro-Email Boos & Hahn. Das hier mitgebrachte Exemplar ist ein Werbeschild der Firma Daimon, einer damals elektrotechnischen Fabrik in Berlin, wo unter anderem Flachbatterien und die sehr bekannten Taschenlampenmodelle unter dem Markennamen "Handy" produziert wurden. Die besondere Anfertigung des Schilds erfolgte in ovaler Form und einer Wölbung nach außen, was vor eventuellen Rostschäden schützen sollte.



Das Werbeschild mit der Darstellung eines kleinen Matrosenjungen, der die bekannte Taschenlampe in den Händen hält, dürfte in den 1950er bis 1960er Jahren gefertigt worden sein, es ist komplett ungebraucht und befindet sich in einem perfekten ladenneuen Zustand.