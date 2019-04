Objekte vom 8. April 2019

Die Skulptur stammt von dem französischen Bildhauer Paul Duboy (1830 – 1887). Der in Tours geborene Künstler besuchte die Ecole Nationale de Beaux Arts und stellte seine Werke von 1853 bis 1882 regelmäßig im Pariser Salon aus. Diese, sehr wahrscheinlich aus patinierter Bronze gearbeitete, Figur zeigt eine Dame, die in ihrer Erscheinung (Chiton, Frisur) an eine klassische griechische Göttin erinnert. Es gibt einige wenige sehr ähnliche Arbeiten des Bildhauers, was vermuten lässt, dass es sich hier um ein Stück aus einer Serie handelt. Sehr wahrscheinlich stammt die Skulptur aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Ausarbeitung ist recht detailreich und gut gelungen. Die Proportionen wirken etwas manieristisch, was aber auch gewollt sein kann. Der Zustand dieser Arbeit ist in Ordnung.