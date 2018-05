Objekte vom 8. August 2017 (Wiederholung vom 20.05.2016)

Das Ensemble aus Tischlampe und Prunkschale stammt gemäß Punze "AK" aus der Manufaktur August Kaiser, wobei diese Marke erst ab dem Jahr 1970 verwendet wurde. Das Unternehmen ging aus einer reinen Porzellanmalerei hervor und begann um 1918 mit der eigenen Herstellung von Geschirr und Zierporzellan.



Der Lampenfuß mit Griffen in Schwanenhalsform ist ähnlich einer Amphore gefertigt und befindet sich in einem relativ guten Zustand. Auch die Goldverzierung und Blumenmalerei sind ansprechend gestaltet und dekorativ. Leider ist die Halterung am Lampenschirm leicht beschädigt.



Das Dekor auf der Prunkschale ist nicht gemalt, sondern gedruckt und heißt laut Bodenmarke "Bourbon". Diese Art von Prunkschalen wurden in hohen Stückzahlen produziert und entsprechen vom Design her nicht mehr dem aktuellen Geschmack.



Bei diesen pompös wirkenden, aber nicht hochwertigen Stücken, handelt es sich um dekorative Kaufhausware für den kleinen Geldbeutel.



Bildquelle: ZDF