Objekte vom 8. August 2018

Diese Art von Geweihmöbeln gehen auf eine alte Tradition aus der Zeit um 1825 zurück, als erste Geweihmöbel in einem Jagdschloss des Grafen zu Nassau bekannt wurden. In diesem Zeitraum entwickelte sich sogar eine Modewelle, die zunächst in adligen Kreisen, später aber auch im Bürgertum gefragt war und Geweihmöbel zu einer schicken und feinen Innenausstattung zählten.



Das hier mitgebrachte Exemplar, das aus zusammengeschraubten Geweihen und einem Eisengestell besteht, dürfte um 1850 gefertigt worden sein. Die Beine und Armlehnen bestehen aus Rotwildgeweihen, die Rückenlehne aus einem Damhirsch-Geweih. Die Polsterung, die einer Erneuerung bedarf, ist mit einem Stoffbezug, ähnlich zu Rotwild-Fellen, versehen. Sehr schön ist die Gestaltung der Armlehnen, bei denen in den beiden Ecken zwei ruhende Hirsche eingeschnitzt sind. An dem Stück ist weder ein genauer Herstellungsort noch ein Hersteller auszumachen. Der in einem sehr guten Zustand befindliche antike Geweihstuhl zeugt von professioneller Anfertigung und dürfte Jagdfreunden noch gut gefallen.