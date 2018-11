Objekte vom 8. Dezember 2017

Die Geschichte der ersten Schaufensterpuppe geht auf das Jahr 1849 zurück, als sie von dem französichem Schneider Alexis Lavigne in Paris erfunden wurde. Zunächst erweckt dieses Stück den Anschein, dass es sich um eine Käthe Kruse-Schaufensterpuppe handeln könnte, was hier aber nicht zutrifft, da Käthe Kruse-Puppen von den Körpermaßen her kleiner waren.



Katharina Simon alias Käthe Kruse (1883 - 1968): deutsche Schauspielerin und später eine der bekanntesten Puppenmacherinnen



Bei dieser Puppe handelt es sich um das Modell "Mia", eine Gliederschaufensterpuppe mit einem asiatisch anmutendem Gesicht und sehr schön geformten Mund mit auffallend roten Lippen. Das vorliegende Exemplar mit beweglichen Kugelgelenken, die in alle Richtungen gedreht werden können, stammt vermutich aus den 30er bis 40er Jahren. Die aktuelle schwarze Perücke ist nicht original, der Kopf ist aber handbemalt und spricht in seiner Farbintensität den 40er Jahren. Der Stil des Kleides erinnert eher an die 70er Jahre.



Insgesamt befindet sich die alte Schaufensterpuppe in einem relativ guten Zustand und dürfte als Dekorationsartikel noch gut ankommen.



