Objekte vom 8. Februar 2018

Der cool aussehende Designer-Sessel hat als Polsterung einen gesteppten Lederüberzug mit Nieten und ist im sogenannten Chesterfield-Design gefertigt. Das Gestell besteht aus verchromten Metall, der Standfuß aus poliertem Aluminium. Entworfen wurde das Stück in der Zeit von 1973 bis 1974 von dem bekannten dänischen Architekten und Designer Verner Panton (1926 -1998). Nach ihm benannt ist auch sein berühmter Panton-Stuhl, der in einem Stück aus Kunststoff hergestellt wurde.



Gebaut wurde diese 123-Serie in verschiedenen Ausführungen von Fritz Hansen, der die Produktionszeit aber nach zehn Jahren eingestellt hat. Die Lizenz wurde danach an die dänische Firma Verpan verkauft, die dieses Exemplar in den späten 80er Jahren produzierten und es sich damit auch nicht mehr um einen Original-Hansen-Sessel handelt.



Das vorliegende "Deluxe-Modell" mit Armlehnen befindet sich in einem guten Zustand und ist ein richtiger Hingucker.



