Objekte vom 8. Januar 2018

Der Frauenakt zeigt eine junge und verträumt aussehende junge Frau mit verschlossenen Augen. Die Signatur verweist auf die 1864 gegründete Porzellanmanufaktur Hertwig aus Katzhütte in Thüringen, wobei die Art der Bodenmarke auf die Zeit zwischen 1914 bis 1945 hinweist. Bei dem zu erkennendem Datum vom 5.3.1927 scheint es sich vermutlich um eine persönliche Angabe, hier ein Hochzeitsdatum, zu handeln. Dieses Stück dürfte aus der Mitte der 1920er Jahre stammen.



Die anmutige Skulptur aus nicht bemaltem Weißporzellan wurde in großen Stückzahlen produziert. Bis auf kleinere Bestoßungen befindet sich der Porzellan-Frauenakt in einer großen Ausführung in einem recht guten Zustand.

Bildquelle: ZDF