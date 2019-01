Objekte vom 8. Januar 2019

Das große Konvolut stammt von der Firma Lego, die 1932 von Ole Kirk Christiansen in Billund in Dänemark gegründet wurde. Das Untenehmen, das zu den größten Spielzeugherstellern der Welt zählt, wurde durch die mittlerweile berühmten und beliebten Legosteine bekannt, einem Baukastensystem, mit dem aus farbigen Kunststoff-Klötzchen Häuser und viele andere Objekte gebaut werden können.



LEGO ist die Abkürzung für das dänische "leg godt", was übersetzt "spiel gut" heißt.



Die kleinen System-Sets, hier 36 Stück, sowie die größeren Systemkästen dieses Konvoluts dürften alle aus den Jahren 1956 bis 1957 stammen, wobei die einzelnen Steine damals in Kaufhäusern und Tankstellen nachgekauft werden konnten. Richtig gut sind auch die vollständigen und bestens erhaltenen Systemkästen, für die sich besonders Lego-Sammler interessieren dürften. Ein Highlight ist allerdings die Lego-Verkaufsstation mit zwei kleinen Spielzeugautos, von denen sich eins in einem tadellosen und das andere in einem etwas ledierten Zustand befindet. Insgesamt handelt es sich hier um ein absolut schönes Lego-Konvolut, das sehr gut verkäuflich sein dürfte.