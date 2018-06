Objekte vom 8. Juni 2018

Dieser kleine Reisekoffer ist ein geflochtener Weidenkorbkoffer, der in den 20er Jahren hergestellt worden sein dürfte. Das mit einem alten und einem neueren Lederriemen sowie einem Tragegriff versehene Stück besteht aus zwei Schalen, so dass der Koffer gut befüllt, zugeschnürt und getragen werden kann. Zum Schutz vor Beschädigungen wurden alle Ecken mit einem Lederstück überzogen. Ein Hersteller ist nicht auszumachen.



Der alte und eher einfache Reisekoffer weist innen weder eine Stoffauskleidung noch einzelne Fächer auf und befindet sich weiterhin in einem schon sichtbar gebrauchtem Zustand. Auf alle Fälle handelt es sich hier um einen sehr leichten und nicht alltäglichen Koffer, der bei kleineren Events noch gut zum Einsatz kommen könnte.

Bildquelle: ZDF