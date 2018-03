Objekte vom 8. März 2018

Bei dem mehrteiligen Puppengeschirr ist jedes Einzelstück mit dem Namen "Karlsbad" gekennzeichnet, eine Stadt und ein früherer weltbekannter Kurort in der Region Böhmen im Westen von Tschechien. Bereits um 1900 gab es in Karlsbad mehr als dreißig Weißporzellan-Manufakturen, die für die vielen Kurgäste unterschiedlichste touristische Waren und Gegenstände anfertigten. Auf diesen Tellern ist außer der Aufschrift Karlsbad kein weiterer Hinweis auf einen Hersteller auszumachen.



Zu dem niedlichen Puppengeschirr gehören neben einer schön geformten Suppenterrine, fünf tiefe Teller, fünf Essteller, eine Sauciere und zwei zusätzliche kleine Schälchen. Bei dem Material handelt es sich um Weißporzellan, auf das Glanzgold aufgebracht wurde, was an einigen Stellen schon abblättert. Die Malerei erfolgte nicht durch Unterglasur, sondern durch eine Aufglasur-Malerei, die trotz einer Massenproduktion im Akkord der Hand durchgeführt wurde. Das nicht ganz vollständige aber antike Puppengeschirr gehört zusammen, sieht hübsch aus und könnte bei Puppenstuben-Sammlern auf Interesse stoßen.

