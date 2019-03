Objekte vom 8. März 2019

Bei dem vorliegenden Orden an einem gelben Band mit blauer Einfassung handelt es sich um den österreichischen "Orden der Eisernen Krone", der von Kaiser Franz I. als militärischer und ziviler Verdienstorden gestiftet wurde. Dabei befinden sich die Angaben des Stiftungsjahrs "1815" und das "F" für Kaiser Franz I. auf dem blau emaillierten Wappenschild. Das Dreiecksband mit den beiden Schwerten gab es aber erst ab 1860. Auf der rückseitigen Ringöse befindet sich der Herstellername Rothe, der auf den Wiener Ordensjuwelier C. F. Rothe & Neffe verweist. Am grün emaillierten Lorbeerkranz ist zu erkennen, dass dieses Exemplar vermutlich aus Silber oder auch aus vergoldetem Zink gefertigt wurde. Der untere Rand ist mit bunten Glas-Emaille-Steinen versehen. Diese Art von Orden wurden in drei Klassen hergestellt, wobei es sich hier um einen Orden der 3. Klasse handelt, der wohl für militärische Verdienste in der Zeit von 1870 bis circa 1918 verliehen wurde. Obwohl das Originaletui und die Verleihungsurkunde fehlt, ist der antike Verdienstorden ein interessantes Militaria-Sammlerstück, das gut verkäuflich sein dürfte.