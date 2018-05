Objekte vom 8. Mai 2017 (Wiederholung vom 19.04.2016)

Die Darstellung auf der Kaminuhr zeigt als Figur den französischen Nationaldichter Jean de la Fontaine (1621- 1695), der vermutlich sein berühmtes Fabelbuch in der Hand hält. Gefertigt ist die Figur aus einfachem Zinkguss, also einem Material, das im damaligen Bürgertum durchaus erschwinglich war.



Das Uhrwerk selbst stammt vom französischen Hersteller „JAPY FRERES & CIE.“, wobei es diese Werke schon seit 1783 gab. Um 1850 begann das Unternehmen dann mit der Fabrikation von sogenannten Rohwerken, die dann in großen Stückzahlen angefertigt wurden.



Diese Kaminuhr aus Frankreich dürfte auf die Zeit um 1870 bis 1890 datiert werden. Typisch für diese Zeit ist auch der schwere schwarze Marmorsockel,



Leider ist die vorliegende Kaminuhr nicht funktionsfähig, was den Preis schon mindern könnte. Diese Art von Uhren finden sich allerdings noch oft auf dem Markt, aber es gibt auch noch Liebhaber dafür.

Bildquelle: ZDF