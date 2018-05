Objekte vom 8. Mai 2018

Der Damenring im typischem Design der 60er Jahre wurde zeitgleich in Italien gefertigt. Das Stück in Cocktailform mit stilisierten Zweigen und Blüten hat eine satinierte Oberfläche, auf der kleine Rubine in leicht unterschiedlichen Farben gesetzt sind. Der gegossene Ring ist neben dem englischen Stempel "Italy" und einer "18K"-Stempelung noch mit 750er Gold gepunzt. Die Punzierung zeigt deutlich an, dass das Schmuckstück auch für den Export nach Amerika vorgesehen war.



Der schöne und interessant geformte Goldring mit echten Rubinen aus den 60er Jahren dürfte noch gut ankommen.

Bildquelle: ZDF