Objekte vom 8. Mai 2019

Das vorliegende Gerät ist laut Hersteller ein „Radiofonografe“, den die Brüder Achille und Pier Giacoma Castiglioni bereits ab dem Jahr 1966 für das Unternehmen Brionvega gestaltet haben. Es handelt sich hierbei um eine Hifi-Komplettanlage aus dem Geiste des Pop, die an sympathisches, technoides Haustier auf Rollen erinnert, samt Knopfaugen, halbkreisförmigen Brauen, einer Zahnreihe als Mund und zwei Ohren mit vielen runden Löchern. Das Modell dürfte Ende der 1960er, spätestens jedoch Anfang der 1970er entstanden sein.



Gegründet wurde das Unternehmen Brionvega im Jahr 1945 in Mailand, zunächst noch unter dem Namen B.P.M. von Giuseppe Brion und dem Ingenieur Pajetta. Was Frische, Mut und Originalität angeht, konnte es lange kein Unternehmen mit Brionvega aufnehmen, was auch an den herausragenden Designern lag, mit denen das Unternehmen arbeitete. Bei der Herstellung des RR 126 ging es auch um Modularisierung. RR 126 ist ein variables, räumliches Objekt, auf drei verschiedene Weisen aufgestellt werden kann.