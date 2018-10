Objekte vom 8. November 2017

Die Geschichte des Schweizer Uhrenherstellers Omega reicht bis in das Jahr 1848 zurück, in dem Louis Brandt in La Chaux-de-Fonds einen Betrieb zur Herstellung von Uhren eröffnete und dessen Produkte bis heute zu den Luxusuhren-Marken zählen.



Im Jahre 1894 tauchte erstmals der Name Omega auf, mit dem eine im selben Jahr vorgestellte Taschenuhr benannt wurde. Die Bezeichnung Omega sollte die außergewöhnliche Qualität dieser Uhr betonen, denn Ω ist der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und steht metaphorisch für „Vollendung“.



Bei dieser Armbanduhr handelt es sich um das Modell "Seamaster De Ville" mit einem Automatikwerk. Auf der Rückseite befinden sich die Gravuren "Seamaster und Waterproof", ein Seepferdchen und das Zeichen Ω. Das vorliegende Stück befindet sich in einem perfekten Zustand und stammt circa aus der Zeit um 1965. Original an der Uhr ist noch das Lederarmband und die Dornschließe. Die Vorderseite ist mit Plexiglas umschlossen.



Diese schöne alte Vintage-Armbanduhr von Omega kann sowohl von Damen als auch Herren getragen werden.

Bildquelle: ZDF