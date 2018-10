Objekte vom 8. Oktober 2018

Die drei sehr ähnlich gearbeiteten Ringe sind sogenannte Bandringe, die mit verschiedenfarbigen Steinen besetzt sind. Ein Ring aus 750er Gelbgold (l.) ist mit einem Altschliffdiamanten im Übergansschliff von circa 1,35 Karat besetzt, der von sehr guter Reinheit zeugt. In der Ringschiene befindet sich der Name Markgraf und Co., ein Berliner Juwelier aus der Zeit von circa 1912 bis 1938.



Zwei Bandringe: um 1980, Platin, Edelsteine

Ein weiterer Ring ist mit einem roten Stein (m.) besetzt, einem Rubin, der aber scheinbar kein natürlicher, sondern ein synthetischer Rubin zu sein scheint. Links und rechts des Steins befinden sich zwei Diamanten im Brillantschliff, die von guter Reinheit und schöner Farbe sind. Die Ringschiene ist aus Platin gefertigt, sowie auch der Ring mit einem grünen Stein (r.), einem Turmalin, mit beidseitig gesetzten Diamanten im Altschliff. Diese beiden Bandringe waren in den 1980er Jahren sehr angesagt.



Die drei wunderbaren Ringe mit unterschiedlichen Besatzsteinen sind sehr schöne und hochwertige Schmuckstücke, die einen guten Verkaufspreis erzielen dürften.