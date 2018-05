Objekte vom 8. September 2017

Die Dose mit Gravur in englischer Sprache wurde am 30. März 1909 vom „Shanghai Volunteer Corps“ an einen Leutnant namens Koch verschenkt.



Das Emblem verweist auf das "Shanghai International Settlement“, eine große internationale Siedlung, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1945 aus britischen und amerikanischen Enklaven bestand. Dabei unterstand das o.g. Freiwilligenkorps der unabhängigen Verwaltung der Siedlung und setzte sich aus den jeweiligen Landesvertretern zusammen. So befinden sich auf dem Emblem auch Fahnen der Länder, die in Shanghai geschäftlich tätig waren.



Die Herstellungszeit der Dose dürfte zeitlich eng mit der Geschenkübergabe übereinstimmen. Die Innenseite der silberbeschlagenen Dose ist mit Holz ausgekleidet. Aufgrund der chinesischen Marken handelt es sich hier um 925er Silber. Der Erhaltungszustand zeugt von häufigem Gebrauch und unsachgemäßer Aufbewahrung.



Eine schöne und interessante Dose aus dem Militariabereich mit internationaler Geschichte und einem guten Silberwert.

