Objekte vom 9. April 2018

Die drei Puppen, die gestalterisch an Käthe Kruse-Puppen erinnern, sind aus Nesseltuch gefertigt, einem ursprünglich aus Fasern der Brennessel hergestellten Stoff. Aus diesem Gewebe konnte der sogenannte Stopfkörper hergestellt werden, der anschließend mit Holzwolle gefüllt wurde.



Die Puppen wurden in hohen Stückzahlen in Massenproduktion gefertigt, wobei der Aufbau von einfachster Machart war, die Köpfe aus Pappmaché, aber handbemalt wurden. Bei den nicht sehr hochwertigen, aber noch dekorativen und in gutem Zustand befindlichen Puppen handelt es sich um Jahrmarktware aus den 50er bis 60er Jahren.

