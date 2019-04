Objekte vom 9. April 2019

Ein Tretauto ist ein speziell für Kinder hergestelltes Auto in Kleinformat. Es wird durch das Treten von Pedalen bewegt, früher durch einfache Pendelpedale. Das erste Tretauto wurde 1853 in New York vorgestellt. Erst um 1900 begann die Produktion in Deutschland. Die Firma CEBASO, wie sich „Carl Beck & Alfred Schulz“ nannten, mit Sitz in Ohrdruf (Thüringen), begann 1925 mit der Produktion von Tretautos. 1938 ging die Fabrik in Konkurs. Der kleine Nachbau sieht fast aus wie die Großen. Vom geschwungenen Kotflügel mit Trittbrett über Holzlenker und Federung bis zur Farbe. Dieses Modell hat den Opel 4/20 von 1928 zum Vorbild, der erst nur in grün hergestellt und so gerne „Laubfrosch“ genannt wurde. Das hier vorgestellte Tretauto hat noch die Originallackierung, die jedoch kaum vorhanden ist. Das Fahrzeug weist an vielen Stellen Rost auf. Die Stoßstange und die Windschutzscheibe fehlen. Ansonsten funktioniert das Tretauto einwandfrei.