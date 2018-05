Objekte vom 9. August 2017 (Wiederholung vom 23.05.2016)

Die vorliegende Kaminuhr stammt aus Frankreich und wurde um 1870 bis 1880 gefertigt. Sowohl die Figur als auch die Applikationen sind aus Zinkguss hergestellt und galvanisch vergoldet. Da auf der Uhr weder eine Signatur noch eine Marke zu erkennenist, kann auch kein Hersteller ausgemacht werden. Diese Stücke wurden als Rohwahre in großen Mengen produziert.



Die kleine Zinkguss-Uhr mit Pendel und Gong befindet sich in keinem guten Zustand. Da Zinkguss als Material sehr spröde und brüchig wird, sind bereits kleinere Bruchstellen zu erkennen. Weiterhin fehlt hier die ursprüngliche Glaskuppel. Der Aufsatz mit dem Motiv eines Edelmanns in Jagdkleidung ist aber gut gelungen und dekorativ. Im Original-Bronze-Zustand wäre das Stück deutlich wertvoller. Die Uhr mit Pendel und Gong ist noch funktionstüchtig. .



Aufgrund der Mängel verliert die antike Kaminuhr deutlich an Wert, womit sie auch nicht mehr gut verkäuflich sein dürfte.

Bildquelle: ZDF