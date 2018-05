Objekte vom 9. Februar 2018

Die Bronzestatuette mit der Darstellung eines Bergmanns aus dem Siegerland stammt laut Signatur "F. Rausch, 1893" von dem berühmten Bildhauer Johann Friedrich Reusch (1843 - 1906). Reusch ging nach seiner Schreinerlehre, bei der er quasi entdeckt wurde, zum Studium an die Berliner Kunstakademie und arbeitete später im Atelier von Albert Wolff sowie an Wolffs Relief an der Berliner Siegessäule. Aufgrund seiner sehr guten Arbeiten konnte er mit einem Stipendium für einige Zeit in Rom leben.



Albert Wolff (1815 - 1892): Der deutsche Bildhauer lehrte ab 1866 als Professor an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin



An dieser sehr fein ausgearbeiteten und antiken Bergmann-Statuette von Johann Friedrich Reusch sind noch die typischen Bergmanns-Merkmale wie die "Keilhaue", ein Stück Erz und die Grubenlampe vorhanden. Ferner gibt es den Gießereistempel "Akt.Ges. Gladenbeck Berlin" der auf die berühmte Aktiengesellschaft Gladenbeck in Berlin verweist.

