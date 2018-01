Objekte vom 9. Januar 2018

Der Entwurf dieses Fahrrades aus dem Jahr um 1890 geht auf den dänischen Erfinder Mikael Pedersen zurück, der mit dem Sitzkomfort damaliger Räder unzufrieden war und diese als unbequem befand.



Mikael Pedersen (1855 - 1929): 1893 wurde dieses Rad in England patentiert und wird seit 1978 in Kopenhagen wieder produziert



Pedersen baute das Rahmenwerk fachwerkähnlich auf, was dem Rad eine gewisse Leichtigkeit verlieh. Besonderes Interesse legte er auch auf die federnde Gurtspannung, durch die die Sitzposition bequem verstellt und der Radfahrer in aufrechter Haltung sitzen konnte. Gebaut wurde diese Art von Fahrrädern bis in die 20er Jahre. In den 80er Jahren gab es eine Neuauflage, zu der auch das vorliegende Exemplar mit einer 12-Gang-Schaltung gehört.



Das mitgebrachte Fahrrad weist allerdings eine leichte Beschädigung auf, d.h. der Rahmen hat einen Knick, was dazu führt, dass die vordere Achse nicht mehr genau stimmt und und das Rad schief steht. Trotz des nicht mehr perfekten Zustands ist das schöne rote Fahrrad ein absoluter Hingucker.

