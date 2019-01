Objekte vom 9. Januar 2019

Die mit "Reusch" signierte stattliche Statuette verweist auf den bekannten deutschen Bildhauer und Hochschullehrer Johann Friedrich Reusch (1843 - 1906), der nach seiner Schreinerausbildung in Siegen an der Berliner Kunstakademie studiert hat. Die Bronzefigur stellt einen Siegerländer Bergmann dar, dessen Entwurf auf die Zeit um 1893 zurückgeht, als Reusch an der Akademie in Königsberg von 1881 bis 1904 Professor war. Der Künstler schuf übrigens mehrere Arbeiter- und Bergmannsfiguren, wobei zwei von ihnen mit den Namen "Henner" und "Frieder" sich in Siegen als lebensgroße Bergmänner gegenüberstehen.



Die Bronzestatuette zeugt von äußerst feiner Ausarbeitung, bei der die Figur des Bergmanns anhand der Kleidung sehr genau zu erkennen ist. Selbst die einzelnen Knöpfe und die Gürtelschnalle sind nochmals mit den traditionellen Bergmannswerkzeugen in Form eines Schlägels und eines Eisens verziert. Typisch ist auch die am Gürtel befestigte Bergmann- oder Grubenlampe, die auch als "Frosch" bezeichnet wird. Der stolz wirkende Bergmann mit einem Erzbrocken in der Hand galt Ende des 19. Jahrhunderts als typisches Wahrzeichen dieser hart arbeitenden Berufsgruppe.



Der Gießereistempel "Akt.-Ges. Gladenbeck Berlin" verweist auf die gleichnamige und traditionsreiche Gladenbeck-Gießerei, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den renommiertesten Bronzegießereien gehörte. Die Ausfertigung des aus dem Jahr 1893 stammenden Modells erfolgte um 1900. Die nahezu perfekt erhaltene und antike Bronzestatuette in feinster naturalistischer Ausarbeitung dürfte jeden Sammler und Liebhaber erfreuen.