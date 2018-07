Objekte vom 9. Juli 2018

Dieser interessant und praktisch gestaltete Schaukelwagen kann sowohl zum Schaukeln als auch zum Fahren benutzt werden, allerdings kann das Gefährt nicht durch Muskelkraft angetrieben werden, sondern muß geschoben oder gezogen werden. Der Entwurf aus dem Jahr 1950 stammt von dem Bildhauer und Designer Hans Brockhage (1925 - 2009), der an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert hat.



Die Oberfläche dieses Stücks wurde leider nicht sehr fachmännisch erneuert und teilweise bunt angestrichen, so auch die Reifen, die ursprünglich schon rot waren und mit einem schwarzen Gummi überzogen wurden. Der Schaukelwagen wurde nicht in hohen Stückzahlen hergestellt, sondern in einem kleinen Betrieb der VEB Holzspielwarenwerke Ohrdruf in den 1960er bis 1970er Jahren. Dieses Modell wurde dann im Jahr 2011 neu aufgelegt und als legitimierter Nachbau des Schaukelwagens wieder neu produziert. Hier handelt es sich um ein altes und charmantes Original mit kleineren Macken.