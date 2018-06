Objekte vom 9. Juni 2018 (Wdh. vom 12.10.16)

Bei "Hafis" handelt es sich um eine Schweizer Manufaktur, in Biel beheimatet, die von den Suter-Brüdern geleitet wurde und für die exzellente Qualität ihrer Produkte berühmt war. Diese Uhr wurde jedoch in Amerika, wahrscheinlich in New York, produziert - mit importierten Schweizer Bauteilen.



Es handelt sich bei dieser Uhr also um eine der wenigen Hafis-Uhren aus der Zeit der 1920er/1930er- Jahre, die in Europa noch erhalten und funktionstüchtig sind. Heutzutage würde man diese Herrenuhr als Unisex bezeichnen, was sie besser verkäuflich macht. Sie ist aus 750er Rot- und Gelbgold und besticht durch das ganz im Art-Déco gehaltene, jedoch nicht mehr allzu gut erhaltene Zifferblatt. Einzig das Armband stört, denn ursprünglich gehörte zu dieser Uhr ein Lederarmband, was sie noch attraktiver machen würde.

Bildquelle: ZDF