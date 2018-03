Objekte vom 9. März 2018

"STEIFF" ist der Markenname der "Margarete Steiff GmbH" mit Sitz in Giengen an der Brenz, einem Hersteller von weltweit vertriebenem Spielzeug, vor allem Teddybären und Plüschtiere. Gegründet wurde das Unternehmen 1880. Das Markenzeichen der "STEIFF"-Produkte ist der meist metallene Knopf im Ohr, erfunden 1904 von Franz Steiff, sowie die zugehörige Fahne und meist ein an der Brust befindliches Schild.



Der hier präsentierte französische Soldat stammt aus dem Jahr 1914, er hat eine stark herausstehende Filznase, einen Schnurrbart, Glasaugen, Mittelkopfnaht, original und gut erhaltener Filzkleidung und Lederstiefel - es handelt sich also um eine aufwändig ausgestattete Filzpuppe. Wenngleich der Filz etwas verschlissen und die rechte Hand leicht beschädigt ist, wird diese Figur das Herz von "STEIFF"-Fans höher schlagen lassen.

Bildquelle: ZDF