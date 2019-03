Objekte vom 9. März 2019 (Wdh. v. 30.01.2017)

Diese automatische Goldarmbanduhr der Schweizer Marke "Zodiac" stammt aus den 60er Jahren.



Im Jahr 1882 gründete der Uhrmacher Ariste Calame die Schweizer Uhrenmarke Zodiac. Ursprünglich wurden vorrangig Spezialuhren hergestellt. Ziel von Calame war es, die präziseste Uhr, die es je gab, zu kreieren. International bekannt wurden die Uhren durch ihr hohes Maß an technischen Neuerungen und Qualität. 1908 wurde der Name "Zodiac" zur eingetragenen Marke. Durch Umsatzrückgänge wurde die Firma in den 80er Jahren verkauft und gehört seit 2001 zu der Amerikanischen Firma Fossil Inc.



Die vorliegende Armbanduhr befindet sich in einem relativ schlechten Erhaltungszustand, das Armband wurde nicht fachmännisch verlängert, das Zifferblatt ist verfärbt und das Automatik-Uhrwerk ist auch angegriffen. Der innen sichtbare Helvetia-Kopf steht seit 1882 in der Schweiz als Zeichen für 750er Gold. Das Armband ist übrigens original und kann nicht ausgetauscht werden.



Bildquelle: ZDF