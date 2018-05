Objekte vom 9. Mai 2018

Das Bild mit einem ländlichen Motiv mit Kühen am Fluss und Windmühlen im Hintergrund stammt aus den Niederlanden und ist mit "C. Verschuur" signiert, was auf den holländischen Maler Cornelius Verschuur verweist, einem Pseudonym von Cornelius Wouter Bouter (1888 - 1966), der übrigens noch unter anderen Pseudonymen gearbeitet und auch sehr viele Bilder gemalt hat.



Das hier vorliegende Ölgemälde dürfte aus den 1950er bis aus der Zeit um 1960 stammen, was sowohl am Rahmen im pseudo-barocken Stil als auch am Motiv mit impressionistischen Ansätzen zu erkennen ist. Obwohl das Bild mal gereinigt werden müsste, handelt es sich insgesamt um ein qualitativ gutes und dekoratives Ölgemälde.



Bildquelle: ZDF