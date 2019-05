Objekte vom 9. Mai 2019

Die aus der Zeit um 1910 bis 1915 stammende schön designte Armbanduhr stammt von dem renommierten Uhrenhersteller Ulysse Nardin, der bis heute wunderbare und technisch anspruchsvolle Uhren herstellt. Die 1846 im schweizerischen Le Locle gegründete Firma hat auf der Weltausstellung in Chicago 1893 die Schweiz vertreten, was auch im Deckel der Uhr eingraviert ist. Hier befindet sich auch das Firmenemblem von Ulysse Nardin. Bei den weiteren Punzen am Uhrwerk handelt es sich um die Helvetia-Marke, die so bis 1934 verwendet wurde und ein "18k"-Stempel für 750er Gold. Das zwar funktionstüchtige, aber leicht korrodierte Uhrwerk, könnte eine Überholung vertragen. Die fast wie eine Umhängeuhr oder Damentaschenuhr aussehende Armbanduhr ist mit einem entsprechend konzipierten Gehäuse ausgestattet. Das passende Milanese-Armband wurde wohl später ergänzt. Die luxuriöse, immer noch attraktive und wertvolle Armbanduhr mit Handgravuren und einer zeittypischen runden, breiten Lünette ist ein absoluter Hingucker und ein "must have" für Uhren- und Schmuckliebhaber.