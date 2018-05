Objekte vom 9. November 2017

Das Gemälde stammt von Robert Engels (1866 - 1926), einem akademischen Maler und Kunstprofessor. Engels hat in Düsseldorf studiert und war später an der Kunstakademie in München tätig. Bekannt ist, dass der Maler freundschaftliche Kontakte zu einer Künstlerkolonie in Schorndorf am Ammersee hatte. Daher könnte auch der Titel des Gemäldes kommen, der laut Aufkleber auf der Rückseite mit "Die beiden Bäuerinnen vom grossen Bauernbild Schorndorf" betitelt ist. Da das Bild keine Signatur auf der Vorderseite, aber rückseitig neben dem o.g. Titel noch weitere Anmerkungen aufweist, könnte es sich hier um eine Studie zu einem Hauptbild des Künstlers handeln. Das vermerkte Datum 1905 dürfte mit Sicherheit das Herstellungsjahr sein. Aufgrund der fehlenden Signatur handelt es sich bei diesem Gemälde um kein Hauptwerk des Malers Robert Engels.



Bilder von Robert Engels werden bis heute auf dem Kunstmarkt gehandelt, aber nicht unbedingt im hochpreisigen Bereich. Das hier vorliegende Gemälde besticht aber durch seine intensive Farbigkeit und könnte in Kunstkreisen auf Interesse stoßen.

Bildquelle: ZDF