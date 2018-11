Objekte vom 9. November 2018

Die beiden Autogramme stammen von Muhammad Ali, der am 17. Januar 1942 in Louisville als Cassius Marcellus Clay geboren wurde und am 3. Juni 2016 in Scottsdale gestorben ist. Der US-amerikanische Boxer war der einzige Boxer, der den Titel "Unumstrittener Boxweltmeister" dreimal in seiner Karriere gewonnen hat. Im Jahr 1999 wurde er vom Internationalen Olympischen Komitee zum "Sportler des Jahrhunderts" gewählt. Der berühmte "Rumble in the Jungle" gegen George Foreman sowie die Kämpfe gegen Joe Frazier gelten zu den ganz großen Klassikern unter den Schwergewichtskämpfen.



Bei den Signaturen auf den Pressefotos handelt es sich um originale Autogramme von Muhammad Ali mit dem Datum vom 28.8.1978, die nicht selten sind, aber für Fans noch interessant sein könnten.