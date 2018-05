Objekte vom 9. Oktober 2017

Die Ohrringe sind mit "56" gestempelt, was für den Feingehalt von 56 Zolotnik steht. Dieser entspricht einem Goldgehalt von 583er Gold. Wie bei russischem Schmuck üblich, weisen die Schmuckstücke eine eher rotgoldene Färbung auf. Der Ring ist – ebenfalls bei russischem Schmuck Usus – an der Außenseite punziert.



Besetzt sind die beiden Schmuckstücke mit Saphiren und Diamanten im Altschliff. In den Ohrringen sind zwei recht große, in Weißgold oder Platin gefasste Diamanten verarbeitet, darüber findet sich ein Saphircabochon. Der Ring ist in einem klassischen Entourage-Design gefertigt: In der Mitte sitzt ein krappengefasster, ovalgeschliffener Saphir, der von vielen kleinen Diamanten umgeben wird.



Die Schmuckstücke sind zwar in unterschiedlichen Designs gehalten, passen aufgrund des ähnlichen Steinbesatzes dennoch gut zusammen. Entstanden sind beide Schmuckstücke vor 1899.

Bildquelle: ZDF